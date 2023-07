Iris Mareike Steen über die Familienplanung von GZSZ-Lilly

Iris Mareike Steen (31) ist aus dem Cast von GZSZ nicht mehr wegzudenken! Seit 2012 spielt sie die Rolle der Lilly Seefeld in der beliebten TV-Serie. Dort geht sie seit einiger Zeit mit Nihat (Timur Ülker, 33) durchs Leben. Auch privat hat die Beauty ihren Traummann längst gefunden: Seit 2017 ist sie mit ihrem Partner Kevin verheiratet. Sowohl im beruflichen als auch im echten Leben kann sie sich Kinder vorstellen. Im Promiflash-Interview erklärt Iris, was sie über die Familienplanung von Lilly und Nihat denkt.

"Ich finde, dass die Beziehung von Lilly und Nihat inzwischen sehr gefestigt und von wahnsinnig viel Liebe geprägt ist, was eine tolle Grundvoraussetzung für ein Kind ist", sagt die 31-Jährige gegenüber Promiflash. In Erziehungsfragen würden die beiden zwar ihre Differenzen haben, doch das sei im echten Leben ja auch so. "Ich glaube, insgesamt würden die beiden noch mehr daran wachsen", schätzt die Schauspielerin.

Doch wie schafft Lilly den Spagat zwischen ihrem Job und ihrer Liebe zu Nihat? Iris weiß: "Neben ihrer Beziehung geht Lilly sehr in ihrem Beruf auf und hat tatsächlich Chancen, richtig Karriere zu machen. Nun stellt sich die Frage, wie man alles unter einen Hut bekommt." Das sei die größte Herausforderung für die angehende Ärztin.

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im Dezember 2022

Anzeige

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Timur Ülker und Iris Mareike Steen, 2021

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Olivia Marei und Iris Mareike Steen bei GZSZ

Anzeige

Könntet ihr euch Lilly und Nihat als Eltern vorstellen? Ja, definitiv! Nee, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de