Ekaterina Leonova unterschreibt verrückte Hochzeitsklausel!

Läuten bald die Hochzeitsglocken? Die Tänzerin Ekaterina Leonova (36) ist seit 2013 ein fester Bestandteil von Let's Dance. Privat soll die Powerfrau ihr Glück in dem Mentalisten Timon Krause (29) gefunden zu haben – den beiden war in der vergangenen Staffel der beliebten RTL-Show eine heiße Romanze nachgesagt worden. Derzeit weilt Ekat in ihrer Heimat Russland und packt nun eine spannende Anekdote aus: Ihre Mutter Vera hat theoretisch die Vollmacht, ihre Tochter zu verheiraten!

Wie die Tänzerin auf Instagram verrät, sei sie derzeit auf Heimatbesuch, um mit ihrer Mutter Notartermine wahrzunehmen: "Ich wollte eine Vollmacht für meine Mama beantragen, damit sie bei verschiedenen Angelegenheiten eine Vollmacht vorzeigen kann." Beim Unterzeichnen der Papiere habe Ekat ihrer Mutter ganz bestimmte Rechte übertragen müssen: "Zum Beispiel das Recht, dass meine Mama mich ohne meine Genehmigung mit einem Mann verheiraten oder scheiden lassen kann." Dies sei in Russland wohl üblich – die Tänzerin stellt jedoch klar, dass Vera davon niemals Gebrauch machen würde.

Bei der Suche nach einem passenden Mann braucht die 36-Jährige ohnehin keine Unterstützung aus dem Elternhaus. Mit ihrem angeblichen Partner Timon soll es der Russin nämlich ernst sein. Wie Bild kürzlich erfahren haben will, sollen sich die beiden Turteltauben in Berlin nach einer Wohnung umgesehen haben.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova (r.) und ihre Mama Vera

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance"-Tanzpaar

