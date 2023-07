Sind Timon Krause und Ekat etwa gemeinsam auf Wohnungssuche?

Heben Timon Krause (29) und Ekaterina Leonova (36) ihre Beziehung etwa auf eine neue Stufe? Der Mentalist schwang gemeinsam mit der Profitänzerin in der diesjährigen Staffel von Let's Dance das Tanzbein. Die vergangenen Monate zeigten jedoch, dass es zwischen den beiden offenbar nicht bloß auf der Tanzfläche heiß herging. Nach gemeinsamen Turtelfotos der beiden gibt es nun erneut Neuigkeiten: Timon und Ekat wollen wohl zusammenziehen!

Wie Bild erfahren haben will, haben sich die beiden einstigen Tanzpartner in Berlin nach einer Wohnung umgesehen. Angeblich sollen Ekat und Timon zusammenziehen wollen! Die Tänzerin erklärte ihren Followern allerdings, beruflich in der Hauptstadt unterwegs gewesen zu sein – nur eine Masche? Laut des Umfelds der beiden drehen sie wohl gerne Videos vor und löschen gemeinsame Fotos, um Verwirrung zu stiften und im Gespräch zu bleiben.

Erst vergangene Woche hatte die Sporttänzerin heiße Bilder im Bikini auf Instagram gepostet. Darauf strahlt die Beauty über das ganze Gesicht. "Ich glaube, mein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. So glücklich fühle ich mich", hatte Ekat ihren Beitrag kommentiert. Steckt etwa ein gewisser Mentalist hinter ihrem Glück? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Timon Krause, Juni 2023

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Instagram Ekaterina Leonova im Juni 2023

