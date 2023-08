Starke Abnahme: Whitney Port gesteht sich Essstörung ein

Whitney Port (38) möchte sich Hilfe holen. Bereits seit Längerem sorgen sich die Fans der The Hills-Darstellerin um ihr Wohlergehen. Der Reality-TV-Star hat in den vergangenen Monaten stark abgenommen, was auch seine Familie beunruhigt. Im Juli hatte sich die Autorin dann endlich zu den Diskussionen über ihr Gewicht geäußert und sich kritisch gegenüber ihrem Essverhalten gezeigt. Jetzt gesteht sich Whitney sogar eine Essstörung ein!

In ihrem Podcast "With Whit" erzählt die 38-Jährige, dass ihr starker Gewichtsverlust durch Faulheit entstanden sei. Zudem sei sie beim Essen sehr wählerisch. Auch gibt die Mutter eines Sohnes zu, dass es ihr nichts ausmache, zu hungern. "Ich denke, dass dies eine Art von Essstörung ist", gesteht sich Whitney ein. Der TV-Star wisse, dass sein Essverhalten nicht gesund ist. "Ich gebe meinem Körper offensichtlich nicht die Nährstoffe, die er braucht", stellt Whitney klar.

Doch daran wolle sie etwas ändern. Freunde der gebürtigen Kalifornierin sind ihr dabei bereits eine große Unterstützung – sie suchten ihr Kontaktdaten von Ernährungsberatern und Essstörungsspezialisten heraus. "Ich werde mit jemandem sprechen und herausfinden, was ich mag und sicherstellen, dass ich das zu einer Priorität mache", betont Whitney. Dennoch empfinde sie ihren aktuellen Zustand als nicht allzu besorgniserregend.

Instagram / whitneyeveport Whitney Port im Juli, 2023

Instagram / whitneyeveport Whitney Port, Autorin

Getty Images Whitney Port im Februar 2023

Denkt ihr, Whitney wird ihre Fans im Kampf gegen ihre Essstörung auf dem Laufenden halten?



