Hat Jennifer Lopez etwa ihre Paparazzifotos nur gestellt?

Whitney Port (39) teilt gegen Jennifer Lopez (55) aus! Die "The Hills"-Bekanntheit erzählt in ihrem Podcast "With Whit", dass sie und ihr Mann Tim Rosenman die Sängerin kürzlich in Bridgehampton gesehen haben. Sie sei auf ihrem Fahrrad zu einer Eisdiele gefahren, um sich dort ablichten zu lassen. Das soll sie nur für die Paparazzi inszeniert haben, da diese sich gerade wegen ihrer Ehekrise sehr für sie interessieren. "Das ist halt ihr Ding. Sich immer wieder an hübschen Orten in heißen Outfits fotografieren zu lassen, hält die ganze Chose am Laufen", lästert Whitney.

Ihr Mann Tim zeigt sich eher fassungslos darüber: "Sie ist doch schon so berühmt, warum muss sie den Hype um sich selbst noch weiter anfeuern? Das ist doch unnötig." Er vermutet, dass die Schauspielerin schlicht "eine Extraportion Aufmerksamkeit" genieße. Beide waren sich einig, dass sie bei J.Los Reichtum die Öffentlichkeit meiden würden. Unausgesprochen blieb dabei, dass Jennifer derzeit ohne ihren Ehemann Ben Affleck (51) in den Hamptons verweilt, während dieser sich in Kalifornien aufhält.

Auch wenn es in ihrer Ehe kriselt, versucht J.Lo das Beste aus ihrer Zeit im Osten der USA zu machen. Sie feierte kürzlich ihren Geburtstag mit einer "Bridgerton"-Mottoparty und einem Mittagessen. Ein Insider verriet dem OK! Magazin, dass sie insgeheim auf Ben gewartet habe, aber vergeblich. Trotz aller Mühen, positiv zu bleiben, scheinen die Zeichen auf Trennung zu stehen. Ein Nahestehender des Paares verriet Entertainment Tonight, dass sie die Trennung erst verkünden wollen, wenn alles geregelt ist und niemand unter der Entscheidung leidet.

Instagram / steviemackey Jennifer Lopez mit ihrem Gesangscoach Stevie Mackey

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Dezember 2023

Was haltet ihr davon, dass J.Lo möglicherweise inszenierte Fotos machen lässt?



