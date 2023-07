Sorge um Gewicht: Whitney Port will Gesundheit priorisieren

Whitney Port (38) möchte an ihrem Essverhalten arbeiten. Die "The Hills"-Darstellerin hatte sich durch ihre Rolle in der Serie The Hills einen Namen gemacht. Seit einiger Zeit konzentriert sie sich aber vorrangig auf ihre Familie. Doch schon länger machen sich die Fans Sorgen um die US-Amerikanerin. Der Grund: Ihr Gewicht. Nun äußert sich Whitney selbst zu den Bedenken und zeigt sich einsichtig.

In ihrer Instagram-Story teilt die 38-Jährige ein langes Statement, in dem sie die Kommentare zu ihrem "zu dünnem" Körper aufgreift. Die Anmerkungen zu ihrem Gewicht hätten sie erst nicht gestört – doch als ihr Mann Tim ihr sagte, dass er auch besorgt um sie sei, habe sie angefangen, ihr Essverhalten zu reflektieren. "Ich habe immer Hunger, aber ich weiß einfach nicht, was ich essen soll." Sie sei bei der Essenswahl zu wählerisch und zu faul, sich mehr damit zu beschäftigen. Doch das wolle sie nun ändern: "Ich möchte kein ungesundes Vorbild sein, also habe ich Timmy versprochen und ich verspreche es euch, dass meine Gesundheit jetzt Priorität haben wird."

Schon seit Jahren wünschen sich Whitney und ihr Mann auch ein weiteres Kind, doch mussten schon viele Rückschläge verkraften: Die US-Amerikanerin hatte drei Fehlgeburten sowie eine biochemische Schwangerschaft. Nun ziehen sie deshalb eine Leihmutter in Erwägung.

Instagram / whitneyeveport Whitney Port im Juli 2023

Instagram / whitneyeveport Whitney Port im Juli 2023

Instagram / whitneyeveport Whitney Port mit ihrem Mann Tim und ihrem Sohn Sonny

