Kaffee und Zigarillo: So sieht Kollegahs Morgenroutine aus!

Poralisieren kann er! Die öffentlichen Meinungen über Deutschrapper Kollegah (39) gehen stark auseinander. Während viele Fans ihn für seine Songs feiern, macht er aber auch immer wieder mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam. So löste er beispielsweise Ende 2020 bei einem Videodreh für einen seiner Songs, bei dem er einen Raubüberfall inszenierte, einen Polizeieinsatz aus. Doch ist die Morgenroutine des "Zieh' Den Rucksack Aus"-Interpreten genauso umstritten wie er selbst?

Generell sei er niemand, der lange schläft, denn das sei für ihn Zeitverschwendung. "Schlafen ist wie der Ladebildschirm bei GTA, das dauert immer ein bisschen zu lang, bis es weitergehen kann", verriet Kollegah in einem Interview mit dem Youtube-Kanal Vitori - Quelle des Lebens. Er brauche nur drei bis vier Stunden und sei dann ausgeschlafen. "Dann fängt mein Tag an, mit einem heißen [...] Kaffee, und einem kleinen, aber feinen Zigarillo", plauderte er seine skurrile Morgenroutine aus. Dies sei sein Ritual am Morgen, um sich gedanklich zu ordnen und auf den Tag vorzubereiten. Um Kopfschmerzen vorzubeugen, trinke er jedoch einen halben Liter Wasser davor, erzählte er.

Doch trotz seiner ungewöhnlichen Morgenroutine sind dem Rapper eine gesunde und ausgewogene Ernährung, ebenso wie Sport sehr wichtig. Nach seinem Morgenritual beginnt er deshalb damit, Sport zu machen. Bei seiner Ernährung achte er darauf, vielseitig zu essen. "Ich versuche von allem immer mal etwas dabei zu haben", erklärte Kollegah.

Kollegah im April 2017 in Köln

Kollegah im Oktober 2020

Kollegah, Musiker

