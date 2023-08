Chanel Iman vor dritter Geburt weniger nervös, aber schwach

Chanel Iman (32) gibt ein Schwangerschafts-Update. Im Mai gab das Supermodel bekannt, dass sie erneut schwanger mit einem weiteren Mädchen ist. Chanel ist bereits Mutter von zwei Töchtern, die sie mit ihrem Ex Sterling Shepard bekam. Seit knapp einem Jahr ist sie nun mit ihrem Freund Davon Godchaux (28) zusammen – mit dem sie nun auch ihr drittes Kind erwartet. Wie geht es der Beauty inzwischen?

Es ist für Chanel bereits die dritte Schwangerschaft – und das merkt sie auch. "Ich glaube, mein Körper ist einfach so an den Zustand des Schwangerseins gewöhnt. Ich weiß, was mich erwartet, also bin ich ein bisschen weniger nervös und ich bin viel ruhiger", erklärt sie gegenüber People. Chanel vermutet auch, dass das Baby sehr groß sein wird, da es ihr sehr viel Energie abverlange: "Sie ist sehr schwer und ich bin müde und ausgelaugt." Das sei neu für sie. "Bei meinen anderen beiden Schwangerschaften war es immer anders. Bei dem einen Kind hatte ich viel morgendliche Übelkeit, bei dem anderen Kind hatte ich nach der Geburt ein wenig postpartale Probleme", erinnert die 32-Jährige sich zurück.

Ihre neue Liebe machte Chanel noch während ihrer Scheidung von ihrem Ex öffentlich. Auf Instagram teilte das ehemalige Victoria's Secret-Model nämlich ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit dem US-amerikanischen Football-Spieler turtelt.

Anzeige

Getty Images Chanel Iman, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Chanel Iman, Supermodel

Anzeige

Getty Images Chanel Iman, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de