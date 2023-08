Jeremy Allen White verbringt Zeit mit Ex-Frau Addison Timlin

Sie bleiben eine Familie! Der Schauspieler Jeremy Allen White (32) und seine Kollegin Addison Timlin hatten sich im Jahr 2019 das Jawort gegeben. Die beiden Töchter Ezer und Dolores hatten das Glück des Paares gekrönt. Seit einigen Monaten gehen die Ex-Verliebten jedoch getrennte Wege. Dass sie als Familie trotzdem zusammenhalten, machen sie nun deutlich, denn: Jeremy und Addison verbrachten Zeit zusammen in einem Park!

Auf Fotos, die Page Six vorliegen, sieht man das Ex-Paar mit den gemeinsamen Töchtern in einem Park. Jeremy und Addison sind beide lässig in Jeans und T-Shirt unterwegs und haben sich mit ihren weißen Kappen für einen Partnerlook entschieden. Die zweifachen Eltern tragen jeweils eine Tochter auf dem Arm, ehe sie sich auf einer Decke im Park niederlassen. Auf weiteren Fotos sieht man den stolzen Papa mit seiner Tochter Ezer Fußball spielen.

Jeremy vergnügte sich nach der Trennung von seiner Frau bereits mit einer anderen Beauty. Auf Bildern, die TMZ vorliegen, sah man ihn erst kürzlich mit dem Model Ashley Moore (30) – und die beiden konnten offensichtlich nicht die Finger voneinander lassen. Auf offener Straße hatten Jeremy und die 30-Jährige völlig ungeniert geturtelt und niemanden um sich herum wahrgenommen.

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juni 2022

Instagram / ashley_moore_ Ashley Moore, Model

