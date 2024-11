Erste Bilder vom Set: So sieht Jeremy Allen als Bruce aus

Jeremy Allen White (33) schlüpft für seinen nächsten Film in die Rolle eines legendären Musikers. In "Deliver Me from Nowhere" spielt der Lockenkopf Bruce Springsteen (75). Nun gibt es erste Schnappschüsse von den Dreharbeiten, die zeigen, wie verändert der "The Bear"-Darsteller aussieht. Sein Rocker-Outfit besteht aus einer engen schwarzen Jeans, Cowboystiefeln und einem roten Flanellhemd. Natürlich darf auch die Lederjacke nicht fehlen, um den Look perfekt zu machen. Seine Haare trägt der Hollywoodstar wie gewohnt wuschelig, was der Frisur des "Born In The USA"-Interpreten in den 1980er-Jahren sehr nah kommt.

Für Bruce ist das Biopic eine große Ehre – und es ist ihm wichtig, dass am Set alles mit rechten Dingen zugeht. Deshalb stattete der Rockstar den Dreharbeiten am Montag sogar einen Besuch ab. Fotos von seiner Stippvisite zeigen, wie er sich gut gelaunt mit den Crewmitgliedern vor Ort unterhält. Auch mit Jeremy scheint er sich super verstanden zu haben. Auf einem Paparazzi-Bild umarmen sich die beiden US-Amerikaner und wirken sehr vertraut miteinander.

Jeremy sorgt nicht nur mit seinen Auftritten in Film und Fernsehen für Schlagzeilen. Auch das Liebesleben des 33-Jährige interessiert seine Fans brennend. Zuletzt brodelte die Gerüchteküche wegen einer angeblichen Romanze mit "The Bear"-Darstellerin Molly Gordon (28). "Es gab schon früh Gerüchte am Set, dass die beiden eine intensive Chemie haben, auch wenn sie nicht drehen", plauderte ein Insider vor Kurzem gegenüber People aus und ergänzte: "Sie haben aber erst vor ein paar Wochen angefangen, miteinander auszugehen."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Jeremy Allen White und Bruce Springsteen, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White und Molly Gordon im Februar 2024

Anzeige Anzeige