Jeremy Allen White bringt Bruce Springsteen auf die Leinwand

Schon bald wird ein ganz besonderer Film die Fans einer Rock-Legende in die Kinos locken: Im Streifen "Deliver Me From Nowhere" geht es um niemand anderen als Bruce Springsteen (75) höchstpersönlich! Dargestellt wird der Rockstar von Jeremy Allen White (33), der in den vergangenen vier Jahren dank der Hitserie "The Bear" seinen Durchbruch feiern konnte. In dem Film soll es um die Entstehungsgeschichte von Bruce' legendärem Album "Nebraska" gehen. Keine einfache Aufgabe für Jeremy – doch der Musiker scheint vollstes Vertrauen in den Schauspieler zu haben. Gegenüber The Telegraph schwärmt er über den Darsteller: "Ich wusste, dass er der Richtige für diesen Film war, weil er dieses große Seelenleben hat, aber auch eine echte Lässigkeit." Mehr Infos findet ihr im Promiflash-Video.

Anzeige Anzeige