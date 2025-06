Darum soll es in der vierten Staffel von "The Bear" gehen

Ab dem 26. Juni dürfen sich Fans der Serie "The Bear" auf die vierte Staffel freuen, die auf Disney+ verfügbar sein wird. Die Serie um Carmy Berzatto (Jeremy Allen White, 34) und sein Team, die in einem hochgradig stressigen Restaurant-Setting gegen die Zeit und andere Herausforderungen kämpfen, sorgt mit ihrer unvergleichlichen Intensität und Emotionalität weiterhin für Spannung. Die neue Staffel führt die Zuschauer erneut mitten in die hektische Welt der Restaurantküche, gepaart mit einem aufregenden Cliffhanger aus der dritten Staffel: Ein Restaurantkritiker hat The Bear besucht, und seine Bewertung wird entscheidend für die Zukunft des Lokals sein.

Zudem beschäftigt die Küche weiterhin die Frage, ob Sydney (Ayo Edebiri, 29) ein verlockendes Jobangebot annimmt und das Team möglicherweise in einer kritischen Phase verlässt. Der Trailer zur vierten Staffel deutet bereits an, dass sich Carmy viel mit der Frage beschäftigen wird, wie er seine Einstellung ändern kann, um seine Mitarbeiter bei Laune halten zu können. Werden die Fans also einen ganz neuen, ruhigen Koch sehen? Worauf man sich wohl auf jeden Fall freuen darf, sind namhafte Gaststars – in den ersten drei Staffeln waren nämlich schon einige große Schauspieler wie Molly Ringwald (57), Olivia Colman (51), Bradley Cooper (50) oder John Cena (48) dabei.

Die Serie "The Bear", die seit ihrem Start für ihre lebensnahe Darstellung der harten Gastronomiewelt gelobt wird, legt auch in der vierten Staffel den Fokus auf die familiären Bande unter den Kollegen. Jamie Lee Curtis (66), die erneut als Mutter von Carmy auftritt, betont die enge Beziehung, die zwischen Kollegen entsteht. "Manchmal ist deine Arbeitsfamilie dir näher als deine Familienfamilie", sagte sie als ihre Figur im Trailer zu Sydney. Zehn Folgen wird die vierte Staffel umfassen – ab dem 26. Juni können diese auf Disney+ abgerufen werden.

Disney+ Jeremy Allen White in "The Bear"

Getty Images Ayo Edebiri und Jeremy Allen White mit ihren Golden Globes

Getty Images Jamie Lee Curtis beim Amazon Upfront 2025 in New York