Bruce Springsteen besucht Jeremy Allen White am Biopic-Set

Bruce Springsteen (75) hat das Filmset seines neuen Biopics "Deliver Me From Nowhere" in New Jersey besucht und traf dort auf Jeremy Allen White (33), der den legendären Musiker in dem kommenden Film verkörpert. Am Montag kam es zu einer herzlichen Begegnung zwischen den beiden, bei der sie sich umarmten und angeregt unterhielten, wie Just Jared berichtet. Bruce, bekannt als "The Boss", zeigte sich sehr angetan von Jeremy, der sich intensiv auf die Rolle vorbereitet hat. Auch Regisseur Scott Cooper war anwesend und führte Gespräche mit Bruce, um letzte Details zum Film abzustimmen.

Der Film "Deliver Me From Nowhere" basiert auf dem Buch von Warren Zanes. Er beleuchtet die Entstehung von Bruces Album "Nebraska" aus dem Jahre 1982. Jeremy, der durch seine Hauptrollen in Serien wie "Shameless" und "The Bear" bekannt wurde, bringt nicht nur sein schauspielerisches Talent ein, sondern arbeitet auch an seiner musikalischen Interpretation von Bruce. In einem Interview mit dem GQ-Magazin sagte er: "Ich habe großes Glück, denn mittlerweile gibt es Teams, die junge Schauspieler dabei unterstützen, Rockstars authentisch darzustellen. Eine talentierte Gruppe hilft mir beim stimmlichen und musikalischen Training, um die Rolle perfekt zu verkörpern." Zur Vorbereitung habe er viele Stunden damit verbracht, sich YouTube-Videos von Springsteens Auftritten und Interviews anzusehen: "Es gibt so viel Material, und es ist großartig, darin einzutauchen."

"Deliver Me from Nowhere" wird voraussichtlich 2025 in die Kinos kommen. Neben White spielen unter anderem Jeremy Strong (45), Odessa Young und Stephen Graham mit. Jeremy äußerte bereits zuvor, wie begeistert er von Bruce' Unterstützung ist. Bruce selbst lobte Jeremy in der Graham Norton Show: "Er ist ein großartiger Schauspieler und kann ziemlich gut singen. Es ist nicht einfach, jemanden zu spielen, ohne ihn zu imitieren. Man muss eine persönliche Interpretation finden."

Getty Images Jeremy Allen White bei den AFI-Awards

Getty Images Bruce Springsteen, Musiker

