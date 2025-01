Jeremy Allen White genießt blumigen Ausflug mit seinen Kids

Jeremy Allen White (33) machte sich am vergangenen Wochenende einen entspannten Tag mit seinen Töchtern. Bei Sonnenschein schlenderte der Schauspieler mit Ezer und Dolores im Bollerwagen im Schlepptau durch die Straßen von Los Angeles. Um sich den Tag noch ein wenig mehr zu versüßen, machte die Familie auf dem lokalen Farmers Market einen Zwischenstopp und stattete sich mit einem großen Strauß frischer Blumen aus. Passend zu seiner Ausbeute kleidete sich Jeremy in ein frühlingshaftes Outfit, das aus einer beigen Chinohose, einem weißen Langarmshirt mit einem rosafarbenen Schmetterling und einer Mütze auf dem Kopf bestand.

Die Töchter des "The Bear"-Stars stammen aus seiner früheren Ehe mit Addison Timlin. Nachdem der erste Nachwuchs, Tochter Ezer, 2018 das Licht der Welt erblickt hatte, krönten die glücklichen Eltern ihre Liebe im Oktober 2019 mit einer Hochzeit. Im folgenden Jahr hießen sie ihr zweites Mädchen Dolores auf der Welt willkommen. Im Frühjahr 2023 verkündete das Ehepaar dann seine Scheidung – seither teilen sich die Zweifacheltern das Sorgerecht für ihren Nachwuchs.

Über das Ehe-Aus war Jeremy allem Anschein nach schnell hinweg. Ab Ende 2023 datete er die Sängerin Rosalía (32), mit der er zu Beginn nur eine gute Freundschaft geführt haben soll. Doch auch diese Beziehung war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Oktober 2024 verkündete ein Insider gegenüber US Weekly, dass der 33-Jährige und die Spanierin sich getrennt haben sollen. "Sie fingen an, sich in den letzten Monaten abzukühlen", meinte die Quelle zu wissen. Seither wird spekuliert, ob Jeremy womöglich mit seiner "The Bear"-Kollegin Molly Gordon (29) anbandelt.

Anzeige Anzeige

Snorlax / MEGA Jeremy Allen White mit seinen Töchtern, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White und Molly Gordon bei den SAG-Awards 2024

Anzeige Anzeige