"Meine Welt": Laura Maria Rypa teilt neues Bild mit Baby

Laura Maria Rypa (27) ist so stolz auf ihren Nachwuchs. Anfang des Jahres hatten sie und Pietro Lombardi (31) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßt. Der kleine Leano Romeo hält seine berühmten Eltern ganz schön auf Trab! Inzwischen absolvierten der Sänger und die Influencerin auch schon den ersten Flug mit dem Jungen und feiern jeden Meilenstein. Im Netz teilt Laura nun ein weiteres süßes Foto mit ihrem Baby.

"Meine Welt", schreibt der Webstar unter seinen neusten Post auf Instagram. Darauf hält Laura ihren Sohn im Arm und blickt ihn liebevoll an. Leano hat sich währenddessen in die Haare seiner Mama gekrallt. Süßes Detail: Das Duo trägt Partnerlook und ist von oben bis unten in Beige gekleidet.

Die Fans sind in den Kommentaren ganz begeistert von dem Schnappschuss. "Leano ist schon so gewachsen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht", wundert sich eine Nutzerin. "Wie knuffig", stimmt ihr eine weitere zu. Auch Yasin Cilingir (32) und Anna Maria Damm (27) sind verzückt: "Wie schön", kommentiert Letztere.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano auf Korfu

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Anzeige

Action Press / Hauter,Katrin Laura Maria Rypa auf einem Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de