Cool: Prinzessin Kate besuchte undercover ein Musikfestival!

Prinzessin Kate (41) probiert etwas Neues! Die Frau von Prinz William (41) war zu ihren Uni-Zeiten als Party-Maus bekannt. Vor allem mit dem Sohn von König Charles III. (74) war sie zu Beginn ihrer Liebe öfter mal nachts unterwegs gewesen. Doch diese Zeiten liegen inzwischen hinter den beiden. Schließlich werden sie eines Tages auf dem britischen Thron sitzen – zudem haben sie drei Kinder. Nun wagte es Kate aber doch noch mal und ging heimlich aus!

Ob Kate das Tanzbein schwang? Am Wochenende hatte sich die 41-Jährige in Norfolk mit Freunden zum Dinner getroffen. Und während des Essens kam ihren Bekannten eine Idee. "Nach dem Abendessen schlug einer der Gäste vor, dass Catherine zu dem Festival gehen sollte", berichtete ein Insider Daily Mail. Die dreifache Mutter soll diesen Vorschlag anfangs eher skeptisch gesehen haben. Letztlich hatte sie das Houghton-Musikfestival aber doch, wenn auch undercover mit ihren Sicherheitsleuten, besucht.

Kate ist inzwischen ein echter Profi im unerkannt bleiben. Als Gattin des künftigen britischen Regenten kann sie nicht einfach so aus dem Haus gehen. Deswegen soll sich Prinz Harrys (38) Schwägerin immer sehr früh den Wecker stellen, um Erledigungen zu machen oder um ihre Lieblingsorte zu besuchen, hatte Tina Brown in ihrem Buch "The Palace Papers" behauptet.

