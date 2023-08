Urlaub mit Princess' Freund? Peter Andre spricht Klartext!

Er macht eine klare Ansage! Der Sänger Peter Andre (50), der 2004 mit dem Song "Mysterious Girl" die Charts stürmte, war vier Jahre lang mit dem Playboy-Model Katie Price (45) verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder: Princess Andre und Junior Savva Andre (18). Seit Kurzem ist Princess nun in einer Beziehung. Jetzt verrät Peter, ob er den Freund seiner Tochter in den Urlaub einladen würde!

Gegenüber The Sun plauderte Peter aus, dass es bei der Entscheidung auf mehrere Faktoren ankommen würde. "Für mich müsste es schon eine Langzeitbeziehung sein, damit ich für einen Partner meines Kindes den Urlaub bezahlen würde", erzählte er offen. Zudem komme es aber auch noch auf die Schlafsituation an: "Meine Hauptfrage ist, wo sollen sie schlafen? Ich möchte nicht, dass sie in einem Raum übernachten." Das wäre aber vermutlich etwas anderes, wenn die Beziehung schon lange gehen würde, fügte der Sänger hinzu.

Erst kürzlich gab Peter zu, nicht sonderlich zufrieden mit Princess' Beziehung zu sein. "Ich bin überhaupt nicht glücklich darüber. Ich habe damit unglaublich zu kämpfen, aber so ist das Leben", verriet er damals. Darum gebe es aber strenge Regeln in seinem Haus. So müssten die Türen offen bleiben, die beiden dürften sich nur tagsüber treffen und müssten unten bleiben, legte der Vierfach-Vater für Princess und ihren Freund fest.

Getty Images Peter Andre im Januar 2015

Instagram / katieprice Princess Andre im Juni 2023

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009 in West Hollywood

