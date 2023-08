Wow! Priyanka Chopra besucht superstylish Nicks Konzert

Priyanka Chopra (41) stellt mal wieder ihr hervorragendes Modebewusstsein unter Beweis! Seit Jahren sind ihr Ehemann Nick Jonas (30) und seine Brüder Joe (33) und Kevin (35) mit ihrer Band supererfolgreich. Am vergangenen Wochenende feierten die Jonas Brothers den Auftakt ihrer Welttournee im Herzen des Yankee-Stadions in New York City und gaben die besten Hits ihrer fünf Musikalben zum Besten. Anlässlich des besonderen Abends statteten auch Priyanka und die gemeinsame Tochter Malti Nick einen Besuch ab – und zwar superstylish!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 41-Jährige einige Schnappschüsse von dem musikalischen Abend: In einem lässigen Crop Top, das sie mit einem schwarzen Rock und einer dazu passenden Bomberjacke kombiniert, posiert Priyanka stolz neben ihrem Liebsten. Eine weitere Aufnahme zeigt die kleine Familie vor dem Konzert beim Soundcheck. "Malti und ich sind so glücklich, dich zu haben. Das wird ein riesiger Ritt für euch alle! Los geht's! [...] Die Show war perfekt und inspirierend", schwärmt Priyanka zudem unter dem Beitrag.

Wie dankbar Nick für seine Liebsten und ihre Unterstützung ist, hatte der "Sucker"-Interpret am Vatertag deutlich gemacht: Er hatte erklärt, dass er an diesem Tag die "Quantico"-Darstellerin feiern möchte, statt sich selbst! "Wir Väter wären nicht dort, wo wir als Väter sind, wenn wir nicht tolle Frauen an unserer Seite hätten, die uns diesen Traum erfüllt haben", betonte Nick in einem Interview mit People.

Getty Images Kevin, Nick und Joe Jonas auf dem Walk of Fame in Hollywood im Januar 2023

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra in Cannes

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti

