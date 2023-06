Nick Jonas und Priyanka teilen süßes Foto mit Tochter Malti!

Was für ein niedlicher Anblick! Nick Jonas (30) und Priyanka Chopra (40) gaben sich 2018 das Jawort. Seitdem hat sich aber einiges bei den beiden Schauspielerin getan: Sie sind im vergangenen Jahr per Leihmutterschaft zum ersten Mal Eltern geworden. Ihren Fans geben die gebürtige Inderin und der Sänger seither immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag – wie nun auch wieder: Priyanka teilte einen niedlichen Schnappschuss von ihrer kleinen Tochter Malti!

In ihrer Instagram-Story postete die "Love Again"-Darstellerin einen schönen Moment: Sie besuchte gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter das Pferderennen Royal Ascot. Zu diesem Anlass bekam das Mädchen einen Fascinator – eine traditionelle Kopfbedeckung – aufgesetzt: Auf dem Bild ist zu sehen, wie das Jonas Brothers-Mitglied Malti das weiße Accessoire über ihren Kopf stülpt, während seine Frau die Kleine auf dem Arm hält. "Erster Fascinator. Bereit für Ascot", schrieb die Mama voller Stolz dazu.

Vor wenigen Tagen hatte die 40-Jährige bereits einige Schnappschüsse von ihrem Aufenthalt in der britischen Stadt Liverpool geteilt. So zeigen die Aufnahmen unter anderem Priyanka und Nick total verliebt und wie sie Zeit mit ihrer Tochter verbringen. "Magie", hatte Priyanka zu dem Post dazugeschrieben und damit deutlich gemacht, dass sie offenbar jede Menge Spaß hatten.

Anzeige

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra in Cannes

Anzeige

Instagram / priyankachopra Nick Jonas mit seiner Tochter Malti

Anzeige

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra

Anzeige

Wie findet ihr das Bild von Nick, Priyanka und ihrer Tochter? Ich finde es zuckersüß! Ich finde es nicht so spektakulär. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de