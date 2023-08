Danielle Campbell und ihr Colin haben sich endlich verlobt!

Danielle Campbell und Colin Woodell wollen für immer zusammen sein! Die beiden Schauspieler gehen seit fast zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Zwischenzeitlich wurde der "The Originals"-Darstellerin zwar eine Liaison mit One Direction-Star Louis Tomlinson (31) nachgesagt – doch der Mann fürs Leben war er wohl nicht. Danielle kann sich offenbar keinen anderen mehr als Colin an ihrer Seite vorstellen: Die beiden haben sich jetzt verlobt!

Auf Instagram veröffentlichte die 28-Jährige eine Reihe von Fotos, die sie gemeinsam mit ihrem Liebsten in den Bergen zeigen. Dort war der 31-Jährige offenbar vor ihr auf die Knie gefallen. "Du und ich", freute sich Danielle. Auf einem Selfie zeigt sie auch stolz ihren Verlobungsring – ein funkelndes Schmuckstück mit einem rechteckigen Stein.

Mit Danielle und Colin freuen sich nicht nur viele Fans, sondern auch einige Promis. "Ich liebe euch beide", schwärmte zum Beispiel die "H2O – Plötzlich Meerjungfrau"-Darstellerin Phoebe Tonkin (34). Ihre Serienkollegin Claire Holt (35) schrieb: "Awww, ich freue mich so sehr für euch beide."

