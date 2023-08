Diese Stars trauern bei ihrer Beerdigung um Sinéad O'Connor

Die Anteilnahme ist riesig! Ende Juli war Sinéad O'Connor (✝56) leblos in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden worden. Die "Nothing Compares 2 U"-Interpretin starb im Alter von 56 Jahren. Seit Tagen trauern Fans aus aller Welt um die Sängerin, die einige Schicksalsschläge verkraften musste. Beim heutigen Trauerzug, der Sinéad auf ihrer letzten Reise durch ihre Heimat begleitet, nehmen auch zahlreiche Prominente teil. Diese Stars trauern um Sinéad.

Der Trauerzug zieht im irischen Bray entlang der Strandpromenade bis hin zum ehemaligen Haus der Musikerin, in dem sie die letzten 15 Jahre gelebt hatte. Laut Mirror haben sich mehrere Tausend Menschen dazu entschieden, an der Trauerfeier ihres Idols teilzunehmen. Die Anteilnahme ist so groß, dass sogar Straßen gesperrt werden mussten. Unter den Trauernden befinden sich auch Prominente wie Bob Geldof (71), die U2-Stars Bono (63) und Edge sowie Liam Ó Maonlaí, Leadsänger der irischen Rockband Hothouse Flowers.

Bob Geldof und Sinéad hatte eine tiefe Freundschaft verbunden. Vor einigen Tagen gab der "I Don't Like Mondays"-Interpret auf einem irischen Festival bekannt, kurz vor dem Tod der Sängerin mit ihr Kontakt gehabt zu haben: "Viele, viele Male war Sinéad von einer schrecklichen Einsamkeit und einer schrecklichen Verzweiflung erfüllt. Sie war eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben bis vor ein paar Wochen miteinander gesprochen."

Anzeige

Getty Images Sinéad O'Connor bei einem Konzert in Brüssel im April 2012

Anzeige

Getty Images Fans trauern um Sinéad O'Connor

Anzeige

ActionPress Sinéad O'Connor im August 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de