Nach dem Tod ihres Mannes: Datet Tammy Slaton jetzt Frauen?

Tammy Slaton musste vor wenigen Wochen einen großen Verlust verkraften! Caleb Willingham – der Ehemann der "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Protagonistin – ist im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Versucht sich die US-Amerikanerin in dieser schweren Trauerphase jetzt etwa abzulenken? Angeblich blickt Tammy in Sachen Dating nach vorne – und dabei ist sie wohl im Moment vor allem an Frauen interessiert!

Ein Insider berichtet jetzt gegenüber The Sun, dass sich Tammy bereits nach einer neuen Beziehung umschaue. Dabei fokussiere sie sich im Moment vor allem auf Frauen. Der Informant erklärt: "Tammy ist pansexuell – und sie will sich gerade mit Frauen treffen." Sie habe zwar schon "ein paar Leute" kennengelernt, doch bislang habe sich daraus noch nichts Ernstes entwickelt.

Kurz nach Calebs Tod gab Tammy ehrlich zu, dass ihre Ehe in der vergangenen Zeit alles andere als leicht gewesen ist. "Ja, wir hatten Probleme", betonte die TV-Persönlichkeit auf ihrem TikTok-Profil und fügte hinzu: "Aber ich habe diesen Mann geliebt – und das tue ich auch immer noch. Ich vermisse ihn ganz schrecklich."

Instagram Tammy Slaton und Caleb Willingham, Reality-TV-Stars

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im Juni 2023

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

