"Unser Leben mit 500 kg"-Tammys Ehemann Caleb (40) ist tot

Tammy Slaton muss einen großen Verlust verkraften. Die US-Amerikanerin, die durch die TV-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" bekannt geworden war, heiratete erst vor wenigen Monaten: In Caleb Willingham fand sie die große Liebe. Allerdings soll es in der Ehe der Reality-Sternchen kriseln – sogar von einer möglichen Scheidung war die Rede. Jetzt machen traurige Neuigkeiten die Runde: Caleb ist verstorben.

Die Stiefmutter der TV-Persönlichkeit bestätigt jetzt gegenüber TMZ, dass Caleb gestorben ist. Der US-Amerikaner, der genau wie seine Frau Tammy zuletzt ab und an bei "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" zu sehen war, wurde nur 40 Jahre alt. Genauere Details wie die Todesursache oder den Zeitpunkt gab die Familie bislang aber noch nicht öffentlich bekannt.

Im Februar schwärmte Tammy noch in den höchsten Tönen von ihrer Hochzeit – und auch Caleb soll der große Tag wohl viel Freude bereitet haben. "Es war der beste Tag unseres Lebens. Es war so viel Liebe im Raum. Ich bin dankbar, dass so viele Familienmitglieder und unsere Familie aus der Reha kommen konnten", betonte sie zu diesem Zeitpunkt gegenüber Mirror

Facebook / Caleb Willingham Caleb Willingham im März 2022

Instagram / queentammy86 Die "Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit Tammy Slaton im Mai 2023

Instagram / calebs_meat_rolls Caleb Willingham, Ehemann von Tammy Slaton

