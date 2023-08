Nach OP-Gerüchten: Kim Kardashian zeigt Wow-Body im Bikini

Kim Kardashian (42) präsentiert ihre Kurven. Die Unternehmerin liebt es, ihren trainierten Körper in Szene zu setzen. Dafür arbeitet sie im Fitnessstudio hart, soll hier und da aber auch mal nachgeholfen haben. Gerade erst wurde im Netz diskutiert, ob sie sich nicht wieder unters Messer legte, nachdem sie auf dem Weg zu einem Beauty-Doc erwischt wurde. Zu den Spekulationen hält sie sich aber bedeckt. Dafür präsentiert Kim ihren Follower jetzt ihre harten Muskeln im knappen Bikini.

In einer traumhaften Poollandschaft bei Nacht zeigt Kim sich gewohnt sexy, aber diesmal auch ungewohnt facettenreich. Die Bilder ihres Shootings teilt sie bei Instagram und dürfte bei ihren Fans Eindruck hinterlassen: Der knappe goldene Bikini verdeckt nur das Nötigste. Neben den heißen Posen schwingt die 42-Jährige sich aber auch auf ein Fahrrad und dreht eine Runde um den Pool. Dazu posiert sie fröhlich lachend und mit lustiger Haltung für die Kamera. Bei den Fans kommen die Bilder richtig gut an. So kommentiert unter anderem ein User: "Sagt über Kim, was ihr wollt, aber sie ist unglaublich heiß!"

Kims stählerner Körper kommt aber nicht von irgendwoher. Eigentlich trainiert die vierfache Mama regelmäßig. Doch aktuell darf sie nicht ins Fitnessstudio, denn sie hatte die Schulter gebrochen und eine Sehne gerissen. Aufgeben hatte die vierfache Mama aber nicht gewollt. Im Netz hatte sie geschrieben: "Nichts kann mich unterkriegen."

Instagram Kim Kardashian im Juli 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2023

