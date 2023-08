Sandra Bullock erstmals nach Tod ihres Partners gesichtet

Sandra Bullock (59) muss aktuell eine schlimme Zeit durchmachen. 2015 hatten sich die Schauspielerin und ihr Partner Bryan Randall kennen und lieben gelernt. Doch vor einigen Tagen waren traurige Neuigkeiten bekannt geworden: Der Fotograf hat seinen Kampf mit der Nervenkrankheit ALS verloren und ist mit nur 57 Jahren verstorben. Nun wurde Sandra das erste Mal seit dem Tod ihres geliebten Bryan gesehen.

Paparazzi lichteten die 59-Jährige am Montagnachmittag in Beverly Hills ab, nur eine Woche nachdem die Nachricht von Bryans Tod bekannt geworden war. Auf Fotos, die DailyMail vorliegen, ist Sandra am Steuer ihres Autos zu sehen: Mit ihrem Hund auf dem Schoß, einer Kappe auf dem Kopf und einer Sonnenbrille auf der Nase schaut sie nach vorn und macht einen nachdenklichen Eindruck.

Sandra setzt der Verlust ihres Liebsten sehr zu. "Sandra ist natürlich am Boden zerstört und trauert im Moment, aber sie bleibt stark und schätzt sich glücklich, ein so solides Unterstützungssystem zu haben", erklärte ein Insider gegenüber Heat Magazine. Ihre Verwandten seien in dieser schlimmen Zeit für sie da und auch auf die Unterstützung ihrer Freunde könne sie zählen.

ActionPress Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall

ROL/X17online.com Sandra Bullock und Bryan Randall

Getty Images Sandra Bullock bei der Premiere von "The Lost City" in London

