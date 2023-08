Trennt sich Irina Shayk für Tom Brady von ihren Freunden?

Wie weit würde sie für ihn gehen? Irina Shayk (37) wurde 2009 als Model weltbekannt. Zuletzt machte sie jedoch vor allem mit ihrem Liebesleben einige Schlagzeilen. Von 2015 bis 2019 war sie mit Schauspieler Bradley Cooper (48) in einer On-Off Beziehung, aus der auch Töchterchen Lea entsprungen ist. Nun wird ihr eine Liebelei mit dem Footballstar Tom Brady (46) nachgesagt. Und für die Turtelei mit Tom soll Irina wohl bereit sein, einiges zu opfern!

So berichtete ein Insider gegenüber Page Six, dass Irina sich wohl von einigen Freunden distanzieren soll, um zu vermeiden, dass Details über ihre Beziehung zu Tom an die Öffentlichkeit geraten. Zudem habe sie angeblich Angst, dass ihn einige Gerüchte über sie abschrecken könnten. "Sie will wirklich, dass es funktioniert. Tom ist ihr Traummann. Er ist ein typisch amerikanischer netter Kerl", verriet die Quelle.

Die beiden sollen sich auf der Hochzeit des Milliardärs und Kunsterben Joe Nahamd das erste Mal getroffen haben. Dort war Irina wohl sehr auf Tom fokussiert: "Sie ist ihm das ganze Wochenende über nachgelaufen. Sie hat sich ihm an den Hals geworfen", berichtete damals ein Insider. Später wurden die beiden dann zusammen im Auto fotografiert, wobei sie sehr vertraut miteinander wirkten.

Getty Images Irina Shayk, Supermodel

Getty Images Tom Brady, Januar 2023

Getty Images Irina Shayk auf dem Filmfestival von Cannes, Mai 2023

