Flirt-Gerüchte: Steht Irina Shayk etwa auf Tom Brady?

Hat sie ein Auge auf ihn geworfen? Das russische Model Irina Shayk (37) hat in der Vergangenheit bereits den ein oder anderen Promi gedatet. Nach ihrer Beziehung zum Schauspieler Bradley Cooper (48), mit dem sie eine gemeinsame Tochter verbindet, war ihr vor wenigen Monaten eine Romanze mit dem Rapper Kanye West (46) nachgesagt worden. Gerüchten zufolge scheint das Model nun ein Auge auf einen weiteren Superstar geworfen zu haben: Angeblich soll Irina auf den Footballspieler Tom Brady (45) stehen!

Wie PageSix berichtet, sollen Irina und Tom beide auf einer Hochzeit in Sardinien gewesen sein, zu der zahlreiche Hochkaräter geladen waren. Ein Insider will wissen: "Sie ist ihm das ganze Wochenende über nachgelaufen. Sie hat sich ihm an den Hals geworfen." Offenbar soll das Interesse allerdings einseitig sein. Mittlerweile hat eine andere Quelle aus Irinas Reihen gegenüber DailyMail aber klargestellt, dass es sich zwischen den beiden um eine rein platonische Freundschaft handeln würde.

Tom hatte erst im Oktober des vergangenen Jahres seine Scheidung vom Supermodel Gisele Bündchen (42) verkündet. Irina wäre also nicht die erste Laufstegschönheit im Leben des ehemaligen Profisportlers.

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk bei den National Board of Review Awards 2019

Anzeige

Getty Images Irina Shayk auf einem Event im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen beim Super Bowl

Anzeige

Glaubt ihr, an den Gerüchten um Irina und Tom ist etwas Wahres dran? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, so ein Quatsch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de