Carmen Geiss ehrlich: Davina wäre bei Geburt fast gestorben

Carmen Geiss (58) denkt an ein dramatisches Erlebnis zurück! Die TV-Bekanntheit hatte einen harten Weg zu ihrem Traum von einem Baby gehen müssen. Neun Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft hatte sie erleiden müssen, bevor sie durch ihre Tochter Davina Shakira Geiss (20) erstmals Mutter wurde. An die Geburt ihrer Ältesten erinnert sich die Jetsetterin nun zurück und verrät dabei: Davina wäre beinahe gestorben...

In dem Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" erzählt die Blondine von der Entbindung. Bei dem Kaiserschnitt sei es brenzlich geworden. "Der Arzt war extrem am Kämpfen, über Minuten!", erinnert sich Carmen und schildert weiter: "Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Dann musste er eine Entscheidung treffen und musste nochmal schneiden [...] Sonst wäre das Kind gestorben!"

Schlussendlich war aber alles gutgegangen – und Davina gesund zur Welt gekommen. Inzwischen ist sie auch schon 20 Jahre alt und lebt ebenso wie ihre Eltern und Schwester das Jetset-Leben in Monaco. Für ihre Zukunft wünscht sich auch die Beauty selbst einmal Kinder, zwei bis drei an der Zahl.

RTLZWEI Familie Geiss: Carmen, Shania Tyra, Davina Shakira und Robert

Getty Images Carmen Geiss, TV-Persönlichkeit

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

