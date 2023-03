Kinder und Co.: So stellt sich Davina Geiss ihre Zukunft vor

Möchte Davina Shakira Geiss (19) irgendwann mal Kinder haben? Auf ihrem Social-Media-Account gibt die Die Geissens-Schönheit ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag. So erfreute sie ihre rund 436.000 Follower vor einigen Wochen beispielsweise mit heißen Schnappschüssen aus ihrem Urlaub auf den Malediven. In einem knappen blauen Bikini posierte sie für die Fans und schien die Auszeit sichtlich zu genießen. Nun wagte die Beauty einen Blick in die Zukunft: Davina sprach ganz offen über ihre Wünsche und Pläne in Sachen Liebe und Familienplanung.

Auf ihrem Instagram-Account veranstaltete die Blondine eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. Dabei interessierten sich viele Supporter für das Liebesleben der 19-Jährigen. So wollte ein Fan beispielsweise wissen, ob Davina zukünftig Mama werden will. "Definitiv", versicherte sie und ergänzte, dass sie sich zwei bis drei Kinder wünschen würde. Aktuell sei dies jedoch noch in weiter Ferne, denn die TV-Bekanntheit geht aktuell als Single durchs Leben.

Von ihrem Traummann hat Davina allerdings schon eine genaue Vorstellung. So erzählte sie, dass ihr sehr wichtig sei, dass sich ihr Freund gut mit ihren Eltern versteht. "Das muss er, meine Familie ist mein Leben", stellte sie klar. Auch auf das Thema Hochzeit kam die Influencerin zu sprechen. Die Tochter von Robert Geiss (59) verriet, dass sie "irgendwann mal" mit ihrem zukünftigen Partner vor den Traualtar treten will.

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss im März 2023

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss im März 2023

