Endlich: Jenny und Fynn küssen sich bei "Die Bachelorette"

Endlich küssen sich die beiden! Derzeit sucht Jennifer Saro bei Die Bachelorette nach der großen Liebe. Den ersten Kuss durfte bereits Kandidat Jesaia abstauben. Doch auch bei Fynn Lukas Kunz (26) knistert es ziemlich und die beiden verbrachten schon viel Zeit miteinander. Zu mehr Intimität ist es bislang allerdings noch nicht gekommen. Jetzt küssen sich Jenny und Fynn aber endlich zum ersten Mal!

In der aktuellen Folge der Datingshow besucht die Bachelorette die acht verbliebenen Kandidaten in ihrer Villa und schaut sich mit ihnen Kinderfotos an. Fynn wird dabei ganz emotional und bekommt kaum Worte heraus, weswegen Jennifer mit ihm später vor die Tür geht. Dabei sprühen die Funken und der einstige Love Island-Kandidat gesteht: "Ich würde halt schon wissen, wie es ist, wenn man sich küsst." Daraufhin passiert es endlich und die beiden küssen sich! "Das war der perfekte erste Kuss – für mich auf jeden Fall", schwärmt Jenny wenig später.

Dass Fynn und Jenny heimlich auf der Terrasse Küsse austauschen, bekommen später auch die anderen Kandidaten mit. Oguzhan schaut um die Ecke und berichtet den anderen davon. Daraufhin herrscht betretenes Schweigen in der Villa. "Es war eine sehr komische Situation", stellt David fest.

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro mit den Kandidaten in der Bachelorette-Villa

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz

