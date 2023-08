Irina Shayk und Tom Brady übernachteten in Londoner Hotel

Diese beiden genießen wieder ihre Zweisamkeit! Vor wenigen Wochen keimten erste Gerüchte auf, dass zwischen Tom Brady (46) und Irina Shayk (37) etwas laufen würde. Der NFL-Star und das Topmodel heizten die Vermutungen immer wieder, indem sie sich zusammen zeigten und bei gemeinsamen Dates gesehen wurden. Jetzt hängen sie erneut zusammen ab: Tom und Irina haben beide in einem Luxushotel in London übernachtet!

Auf den neuen Fotos, die Daily Mail vorliegen, verlässt zunächst Irina am Dienstagmorgen ein Fünfsternehotel in London durch einen Seiteneingang. Gut fünf Minuten später folgt ihr der einstige Star-Quarterback! Tom ist dabei total lässig in einen schwarzen Kapuzenpulli und Jeans gekleidet, als er sich auf den Weg zum Flughafen macht. Laut des Blatts habe er am Sonntagmorgen in dem Hotel eingecheckt.

Sowohl Tom als auch Irina sind derzeit Singles, nachdem sie sich von ihren Ex-Partnern Gisele Bündchen (43) und Bradley Cooper (48) getrennt hatten. Letzterer soll allerdings nicht unbedingt erfreut darüber sein, dass seine Ex mit dem Sportler anbandelt. "Tom kann ein sehr hingebungsvoller Ehemann und Vater sein. Und das macht Bradley zu schaffen", plauderte kürzlich ein Insider gegenüber Daily Mail aus.

Getty Images Irina Shayk bei den Filmfestspielen von Venedig

Getty Images Tom Brady, Januar 2023

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019

