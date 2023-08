Romantisches Date: Tom Brady und Irina genießen Zweisamkeit

Sie genießen ihre gemeinsame Zeit zusammen! Zwischen Tom Brady (46) und Irina Shayk (37) entwickelt sich wohl die Sommer-Romanze 2023. Nachdem sich der ehemalige Star-Quarterback im vergangenen Jahr von Ehefrau Gisele Bündchen (43) getrennt hatte, kamen kürzlich Gerüchte auf, dass er nun eine Liebschaft mit der Ex von Bradley Cooper (48) hat. Doch aus einer kurzen Liebelei könnte auch schon bald etwas Festes werden: Tom und Irina verbrachten ein romantisches Dinner-Date zusammen!

Wie Page Six berichtet, wurden die beiden kürzlich von einem Augenzeugen in einem Sushi-Restaurant gesichtet. Nacheinander und ziemlich abgeschottet, haben der Sportler und die Beauty den Laden betreten. In einem abgetrennten Bereich sollen die beiden dann ihr Date genossen haben. "Sie waren zu zweit. Und sie waren einfach in ihrer eigenen kleinen Welt. Sie wollten eindeutig nicht in der Nähe von anderen Menschen sein", verriet der Insider dem Onlineportal.

Doch was sagen eigentlich die Ex-Partner der beiden zu ihrer Romanze? Während sich Gisele wohl für Tom freut, hat Bradley etwas daran zu knabbern. "Tom kann ein sehr hingebungsvoller Ehemann und Vater sein – und das macht Bradley zu schaffen", hatte erst kürzlich eine Quelle gegenüber Daily Mail ausgeplaudert.

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globe Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de