Unter Glückstränen: Anna Adamyan ist mit ihrem Baby zu Hause

Anna Adamyan (27) erlebt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Vor einer Woche durfte die Influencerin ihren Sohn auf der Welt begrüßen. In den vergangenen Jahren hatte die Ex-GNTM-Darstellerin versucht, schwanger zu werden. Jedoch hatte ihre Endometriose-Erkrankung es ihr lange unmöglich gemacht. Nun ist ihr kleines Wunder aber endlich da. Und Anna darf mit ihrem Baby nach Hause – es ist ein emotionales Heimkommen.

Via Instagram teilt die frisch gebackene Mama nun einen emotionalen Clip. In dem ist zu sehen, wie das Model zusammen mit seinem Neugeborenen die Klinik verlässt. Ihr Sohn liegt dafür in seinem Kinderwagen, während seine Mutter diesen total überwältigt schiebt. "Das wundervollste nach Hause kommen. Und heute ist unser Wunder bereits eine Woche bei uns", schwärmt die 27-Jährige dazu.

Die Geburt war für Anna jedoch keine leichte. "Glaubt mir, würde die Situation es hergeben, würde ich mich regelmäßiger melden. Nur tut sie das eben nicht, da ich einiges zu verarbeiten habe, sowohl psychisch als auch physisch", erklärte die Neu-Mama im Netz. Dennoch sei sie überglücklich, ihren kleinen Sohn endlich bei sich zu haben.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und ihr Sohn im August 2023

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, 2023

annaadamyan Hand von Anna Adamyans Baby

