Schwere Geburt: Anna Adamyan zeigt das Händchen ihres Babys!

Anna Adamyan (27) gewährt einen ersten Blick auf ihr Baby! Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin war erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter geworden. Der Kinderwunsch war bei ihr und ihrem Partner zuvor groß gewesen, doch aufgrund ihrer Endometriose war es den beiden nicht leicht gefallen, Nachwuchs zu bekommen. Nun war es aber endlich so weit! Und jetzt zeigt Anna sogar die Hand ihres Babys!

Nachdem Anna sich zuvor nur kurz zur Geburt gemeldet hatte, gibt sie endlich wieder ein Lebenszeichen von sich. In ihrer Instagram-Story teilt sie einen bisher seltenen Schnappschuss ihres Wonneproppens. Darauf ist allerdings nur der kleine Arm in einer blauen Strickjacke zu sehen. Mehr Details gibt das Model vorerst nicht bekannt.

Anna erklärte ihren Follower bereits, dass ihre Geburt nicht ganz so verlaufen war wie geplant. Im Anschluss an das Babyfoto erzählt sie wieder ein bisschen mehr, verrät aber noch nicht, was genau vorgefallen ist. "Glaubt mir, würde die Situation es hergeben, würde ich mich regelmäßiger melden. Nur tut sie das eben nicht, da ich einiges zu verarbeiten habe, sowohl psychisch als auch physisch. All meine Kraft stecke ich in unser Wunder, in unsere Familie und auch in mich selbst", lautet Annas emotionales Statement.

Die Hand von Anna Adamyans Baby

Anna Adamyan, 2023

Anna Adamyan, Model

