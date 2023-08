Insider verraten Gründe zu Britney Spears und Sams Trennung

Es gibt weitere Details! Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) hatten im vergangenen Jahr den Schritt vor den Traualtar gewagt. Doch ihr Liebesglück war offenbar nur von kurzer Dauer: Immer wieder machten Gerüchte die Runde, dass die Sängerin und der Fitnesstrainer in einer Krise stecken. Am Donnerstag machte der Sportler die Trennung dann offiziell und machte seiner Noch-Ehefrau schwere Vorwürfe. Nun plaudern Insider weitere Gründe zu Sam und Britneys Liebes-Aus aus!

"Sie hat sich zunehmend unberechenbar verhalten und ist in einem verletzlichen Zustand", erklärt ein Insider gegenüber The Sun und führt weiter aus: "Sam hat die Hauptlast getragen und das war zu viel." Britney sei sehr launisch und würde sogar das Personal wegen Kleinigkeiten anschreien. "Überall im Haus liegt zerbrochenes Glas, weil sie einfach mit Sachen wirft", verrät die Quelle weiter. Außerdem habe sie Messer an Wände geworfen und auf dem Sofa versteckt. "Als ob sie paranoid ist, dass jemand hinter ihr her ist und sie die Messer als Schutz braucht", gibt der Informant weiter preis.

Gegenüber TMZ behauptete ein weiterer Insider, dass die Messer sogar im Schlafzimmer des Paares zu finden seien. "Britney neigt dazu, bei der kleinsten Kleinigkeit aus der Haut zu fahren und das macht Sam Angst", gab die Quelle preis.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari während eines Events

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

