Gruselig? Britney Spears schläft mit Messer unter ihrem Bett

Muss man sich Sorgen machen? Die Vormundschaft von Britney Spears (41) unter ihrem Vater Jamie Spears (70) endete vor knapp eineinhalb Jahren. Seitdem lebt die Sängerin wieder ein freies und unbeschwertes Leben – denkt man. Tatsächlich soll die "Gimme More"-Interpretin ständig die Angst verspüren, dass ihr jemand ihre hart erkämpfte Freiheit wieder nehmen könnte. Aus diesem Grund tendiert sie wohl zu etwas merkwürdigen Verhaltensweisen und Angewohnheiten. Es heißt: Britney soll mit einem Messer unter ihrem Bett schlafen!

In der Dokumentation "Britney Spears: The Price of Freedom" berichtet TMZ, die Pop-Queen habe eine eigenartige "Faszination für Messer". Eine Quelle meint in der Doku sogar, Brits Mann Sam Asghari (29) solle "Angst davor haben, ohne ein offenes Auge zu schlafen" – für den Fall, dass die Sängerin "wütend" werde. Es heißt, die "Piece of Me"-Interpretin sei "dazu fähig, ihn zu verletzen". Britney schrecke vor nichts zurück, wenn sie das Gefühl habe, dass sie jemand wieder "in mentale Gefangenschaft" bringen könne.

Was der Musikerin wohl derzeit auch sehr zu schaffen macht, ist, dass ihre Söhne sie endgültig verlassen könnten. Jayden (16) und Sean Preston Federline (17) planen anscheinend, mit ihrem Vater Kevin Federline (45) nach Hawaii zu ziehen. Damit würden diese Tausende von Kilometer weit entfernt von ihrer Mutter leben.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

Anzeige

Getty Images Britney Spears und ihre Kids auf einem "Die Schlümpfe"-Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de