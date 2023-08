Julian Zietlows Freundin Kate provoziert mit "Babybauch"!

Hat Julian Zietlow etwa Neuigkeiten zu verkünden? Seit Wochen macht der Fitness-Influencer nun schon mit zahlreichen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Er verließ seine Frau Alina Schulte im Hoff und ihre gemeinsamen Kinder für seine neue Freundin Kate Kolosavskaia. Seitdem polarisieren die zwei mit fragwürdigen Posts im Internet. Nun teilt Kate ein Bild im Internet, welches zu Spekulationen anregt – ist sie etwa schwanger?

In einem Clip in ihrer Instagram-Story kündigt Kate an: "Ich habe etwas für euch, Leute." Daraufhin filmt sie von ihrem Gesicht an sich herunter bis zu ihrem Bauch. Dort fährt sie sich mit ihrer Hand über eine scheinbar klitzekleine Wölbung. Besonders viel ist dabei jedoch nicht zu sehen. Auf dem Video markiert die Beauty zudem Julian. Ob sie damit etwa eine Schwangerschaft andeuten möchte?

Der Fitness-Fan selbst steckt mit seiner Ex derzeit mitten in einem Sorgerechtstreit. Vor wenigen Wochen postete er einen Clip im Netz, wie er vor verschlossener Haustür sitzt. Darin berichtete er weinend: "Ich habe das Gefühl, dass meine Tochter denkt, dass ich nicht da bin, dass ich sie nicht sehen will. Das ist das schlimmste Gefühl der Welt." Julian betonte, dass er seine Kinder durchaus sehen wolle.

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaias Bauch

Collage: Instagram Julian Zietlow mit seiner Tochter

