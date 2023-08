Keine Zeit für Babys? Julian Zietlow wettert gegen Christian

Dieser Zoff wird immer verzwickter. Die Influencer Julian Zietlow und Christian Wolf liegen sich ordentlich in den Haaren. Nachdem Julian nach einer Karriere als Fitness-Guru augenscheinlich in einen Sumpf aus Drogen und Partys gerutscht war, kritisierte sein Kollege, der zweifache Vater habe seine Kinder verlassen. Das ließ dieser nicht auf sich sitzen und seitdem liefern die beiden sich einen wilden Schlagabtausch. Und nun ist es an Julian wieder heftig gegen Christian zu feuern.

Christian hatte gerade erst erklärt, dass er sich von seiner schwangeren Partnerin Antonia Elena getrennt habe, weil er "zu wenig Zeit habe". Für Julian offenbar nach all der Kritik an seinem Lebenswandel ein rotes Tuch. "Jetzt gehst du wirklich vor die Kamera und erzählst, du hast keine Zeit", wettert der ehemalige Unternehmer bei Instagram. Kurz danach schreibt er in seiner Story: "Er hat keine Zeit für die gerade erst künstlich befruchtete Frau, ihre Schwangerschaft und dann das Neugeborene, weil die Firmen noch größer werden müssen und Dutzende Millionen, die er jetzt schon hat, nicht ausreichen." Er selbst habe das Geschäftsleben und auch seine Ehe hinter sich gelassen, weil er sonst "gestorben wäre".

Erst vor wenigen Tagen hatte Christian Julians Verhalten gegenüber Bild scharf kritisiert: "Julian hat seine Familie im Stich gelassen und seiner Marke massiven Schaden zugefügt. Für beides habe ich absolut kein Verständnis." Ihm sei bewusst, dass es schwer sei, ein Unternehmen zu leiten, aber er sei überzeugt, dass es andere Wege gegeben hätte, als den, den Julian wählte.

