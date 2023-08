Sandra Bullock hatte Angst vor der "The Blind Side"-Mutter

"The Blind Side" sorgt fast 15 Jahre nach der Veröffentlichung für große Schlagzeilen. In dem Film war 2009 eigentlich das Leben von Michael Oher (37) dargestellt worden – einem Jungen, der von einer reichen Familie adoptiert und später zum NFL-Star wurde. Doch der Sportler behauptete zuletzt, ein Teil der Geschichte sei erfunden und er selbst nie adoptiert worden. Das wirft ein übles Licht auf seine angeblichen Adoptiveltern Sean und Leigh Anne Tuohy. Letztere war in dem Streifen von Sandra Bullock (59) verkörpert worden – und hatte der Schauspielerin offenbar sogar Angst gemacht!

In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach die Oscar-Preisträgerin 2009 über ihr erstes Treffen mit dem Vorbild für ihre Rolle. "Leigh Anne hat mir von dem Moment an Angst gemacht, als sie die Tür öffnete. Ich konnte nichts sagen", schilderte Sandra damals. Sie erinnerte sich zudem, dass Leigh Anne eine kleine Waffe in ihrer Tasche gehabt habe: "Wenn du ihr Freund bist, würde sie vor nichts zurückschrecken, um das zu tun, was sie für dich tun muss. Wenn du ihr Feind bist, kannst du es vergessen – du wirst dir wünschen, du wärst tot!"

Aktuell steht Leigh Anne schweren Vorwürfen gegenüber. Denn Michael behauptet, die Blondine und ihr Mann hätten ihn wegen der Adoption angelogen – in einem Statement erklärt sein Anwalt: "Die Lüge von Michaels Adoption ist eine Lüge, anhand derer sich Leigh Anne Tuohy und Sean Tuohy auf Kosten ihres Mündels bereichert haben!"

Getty Images Sandra Bullock im März 2022

Getty Images Michael Oher, NFL-Spieler

Getty Images Leigh Anne Tuohy, Lily Collins, Sandra Bullock und Collins Tuohy, 2009

