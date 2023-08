Titelhändler Hans-Hermann Weyer mit 85 Jahren verstorben

Was für traurige Nachrichten. Hans-Hermann Weyer aka Konsul Weyer ist als sogenannter Titelhändler in den 70er Jahren weltweit bekannt geworden. Er verkaufte den Reichen und Schönen schmückende Titel wie Graf, Doktor oder Baron für enorme Summen. Seine Geschäftspartner, meist Adlige, adoptierten seine wohlhabenden Kunden dafür einfach. Unter anderem soll so auch Frédéric von Anhalt (80) an seinen Prinzentitel gekommen sein. Nun ist Hans-Hermann im Alter von 85 Jahren verstorben.

Wie seine Frau Christina gegenüber Bild berichtet, ist ihr Mann am 15. August in seinem Penthouse an der Copacabana gestorben. "Ich saß an seinem Bett, in den frühen Morgenstunden ist er in meinen Armen eingeschlafen. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht", berichtet sie trauernd und fügt hinzu: "Mein Mann war nicht krank. Mir fiel seit zwei Wochen auf, dass er ruhiger war, sich mehr zurückzog und weniger lachte."

Nächste Woche soll Hans-Hermann dann seine letzte Ruhe finden. Wie seine Witwe schildert, werde eine kleine Trauerfeier in einer Kapelle abgehalten. Dazu sei nur der engste Familienkreis eingeladen: "Nur fünf Personen, meine Familie, werden dabei sein. Mein Mann hatte ein schillerndes Leben. 85 Jahre lang Spektakel. Seine letzte Reise soll er in Ruhe und Liebe, nur mit seinen engsten Menschen, antreten."

Getty Images Hans-Hermann Weyer und seine Frau Christina auf den Filmfestspielen in Cannes 2014

Getty Images Hans-Hermann Weyer mit seiner Frau Christina im März 2009

ActionPress Hans-Hermann Weyer, Titelhändler

