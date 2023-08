Sie bestätigt es: Jennifer Iglesias ist wieder vergeben!

Jennifer Iglesias (24) lässt die Katze aus dem Sack. In der vergangenen Staffel von Love Island hatte die Beauty nach der großen Liebe gesucht – in Teilnehmer Nico hatte sie diesen auf den ersten Blick auch gefunden. Die beiden gewannen die Show und verließen sie als Paar. Aber ihre Liebe hielt nicht. In den vergangenen Monaten bandelte sie jedoch mit dem Ex von Evanthia Benetatou (31). Nun bestätigt Jenny die Beziehung zu dem Musikproduzenten Daniele Terranova!

Jenny und Daniel sind zusammen! Im Interview mit Bild plaudern sie über ihre Beziehung. "Ich sah Jennifer dort mit ihren Freundinnen. Sie ist mir sofort aufgefallen", erinnert sich der Produzent. Die beiden hatten sich im Juni auf einem Event in Düsseldorf kennengelernt – danach ging alles recht schnell. "Wir merkten, dass wir eine Verbindung hatten und verbrachten in der nächsten Zeit Tag und Nacht am Telefon. Es kam zu weiteren Treffen, wir merkten, dass wir uns ineinander verliebt haben und waren schon nach zwei Wochen ein Paar", verrät Daniele.

Bereits im Juli hatte Jenny die Gerüchteküche um ihr Liebesleben ordentlich zum Brodeln gebracht. Auf Instagram hatte die 24-Jährige beispielsweise Fotos geteilt, auf denen eine männliche Hand auf ihrem Knie liegt. Bei dem Mann an ihrer Seite handelte es sich tatsächlich um Daniele.

Instagram / iamdanieleterranova Daniele Terranova, Eva Benetatous Ex

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Star

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias mit einem fremden Mann

