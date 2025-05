Jennifer Iglesias leugnet bei "Match My Ex" Liebe mit Lukas

Jennifer Iglesias (26) und Lukas Baltruschat (30) sind aktuell beide bei der neuen Datingshow "Match My Ex" zu sehen. Die beiden haben eigentlich in Sachen Liebe eine Vergangenheit. Doch offenbar nicht, wenn es nach der Love Island-Bekanntheit geht – diese leugnet in dem Reality-TV-Format nämlich überhaupt, auch nur im Ansatz eine Beziehung mit Lukas geführt zu haben. Im Vieraugengespräch mit Kaan Aktas klingt das nämlich so: "Also erstens soll der mal die ganzen Gerüchte aufklären, dass wir in einer Beziehung waren. Wir waren nicht in einer [...] Beziehung."

Doch wenn es nach Lukas' Kumpel Oguzhan Gencel geht, dann lügt Jennifer wie gedruckt. "Jennifer Iglesias lügt. Jenny und Lukas waren zusammen. Sie hat per WhatsApp Schluss gemacht. Sie ging in ein neues Format", behauptet der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat in seiner Instagram-Story. Angeblich wohnte Lukas danach bei ihm und sei am Boden zerstört gewesen. "Dann will man der Menschheit sagen, man war nicht zusammen?", schießt Oguzhan gegen Jennifer weiter. Die Influencerin lernte den Ex-Bachelorette-Kandidaten bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Lukas gestand seiner Auserwählten dort auch sogar seine Liebe und ging noch einen Schritt weiter.

Lukas ließ sich für Jenny sogar ein Tattoo stechen – rückblickend wohl nicht sein klügster Moment. "Das war die dümmste Idee. Dass ich das gemacht habe für so eine Frau, schwierig", erklärte der 30-Jährige bei "Match My Ex". Laut ihm waren sie auch auf jeden Fall zusammen, zwar nur für kurze Zeit, aber sie waren ein Paar. "Vom 25. Juni bis zum 21. September war ich mit dieser Frau in einer Beziehung", stellte er in der Show klar.

RTL / Markus Hertrich Oguzhan, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Influencer

