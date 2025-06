Das ist Grund für "Prominent getrennt"-Verspätung laut Jenny

Jennifer Iglesias (26) hat sich in ihrer Instagram-Story zu den Gerüchten geäußert, dass die neue Staffel von Prominent getrennt möglicherweise nicht mehr ausgestrahlt wird. Die TV-Bekanntheit ist selbst Teil der Show und stellte klar, dass sie und eine weitere Kandidatin zwar juristische Schritte eingeleitet hätten, dies aber nichts mit einer angeblichen Absage der Ausstrahlung zu tun habe. Jenny betonte: "Das Ganze ist nicht so krass ausgeartet, dass deswegen eine ganze Staffel nicht ausgestrahlt werden kann." Stattdessen könnten hinter den Mutmaßungen Fake-Profile stecken, die Gerüchte verbreiten, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Die 26-Jährige vermutet, dass die Ausstrahlung der Realityshow einfach verschoben wurde. Möglicherweise habe der Schnitt länger gedauert oder das Timing sei ungünstig gewesen, da derzeit viele Shows im Fernsehen laufen. Genau weiß sie es jedoch nicht. Von offiziellen Stellen oder vom Management der Kandidaten ist dazu bislang nichts bekannt. Dennoch bleibt die Beauty optimistisch und appelliert an ihre Follower, nicht alles zu glauben, was in den sozialen Medien verbreitet wird: "Wir Kandidaten wissen von nichts, [...] also wir bleiben positiv."

Seit wenigen Stunden hält sich das hartnäckige Gerücht, dass die diesjährige "Prominent getrennt"-Staffel nicht mehr ausgestrahlt wird. Ein Insider auf Instagram brachte den Stein ins Rollen. "Die neue Staffel wird nicht mehr ausgestrahlt. Scheinbar läuft eine Klage vor Gericht, sodass RTL+ 'Prominent getrennt' nicht senden kann. Es wird Ende Juni kommuniziert", behauptete der Tippgeber. Kandidatin Yeliz Koc (31) dementierte die Spekulationen ebenfalls in ihrer Social-Media-Story: "Davon weiß ich nichts. Man sollte auch nicht alles glauben, was man hört."

RTL Der "Prominent getrennt"-Cast 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

