Für Mobberin gehalten: Jennifer Iglesias bekommt TikTok-Hate

Reality-TV-Star Jennifer Iglesias (26) wehrte sich kürzlich in einer Instagram-Story gegen eine Welle von Hasskommentaren, die sie auf TikTok erreichten. Die Reality-TV-Bekanntheit erklärte, dass ein Video aus den USA viral gegangen sei, in dem ein Mädchen eine andere Schülerin mobbt. Offenbar sehe sie der Täterin im Clip zum Verwechseln ähnlich, weshalb zahlreiche User nun fälschlicherweise glauben, Jennifer sei die Mobberin aus dem Video. "Ich bin in Schock. Ich bekomme gerade auf TikTok so unfassbar viel Hate – einfach nur, weil in Amerika irgendein Video viral gegangen ist", äußerte die Influencerin verwirrt.

Weiter führte Jennifer aus, dass die Kommentare teilweise absurde Behauptungen enthalten. Einige werfen ihr vor, dieselbe Kleidung wie das Mädchen im Video zu tragen, während andere dagegenhalten, sie könne es nicht gewesen sein, da sie aus Deutschland kommt und das Video in den USA entstanden ist. Mittlerweile plant sie, ein offizielles Statement auf Englisch auf TikTok zu veröffentlichen, um die Verwechslung endgültig aufzuklären. "Falls irgendwer von euch dieses Video hat, dann schickt mir das bitte mal", bat sie ihre Follower, um die Situation besser verstehen zu können. Der Realitystar machte außerdem seinem Frust über das stereotype Denken in den sozialen Medien Luft: "Nur weil man dunkle Haare hat, muss man uns doch nicht alle in einen Topf werfen."

Dass Jennifer Ärger wegen eines Clips im Netz hat, ist nicht das erste Mal. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Oguzhan Gencel wohl unerlaubt ein Video von ihr und ihrer früheren Romanze Lukas Baltruschat (31) beim Turteln. Die Love Island-Kandidatin war darüber fassungslos und wollte sogar rechtliche Schritte einleiten, um gegen den Kumpel von Lukas vorzugehen: "Der liebe Herr wird auf jeden Fall von meinen Anwälten hören, von der Polizei vielleicht auch, wenn ich die Anzeige erstatte."

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias im September 2024

Anzeige Anzeige