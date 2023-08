So lustig reagiert Dani Katzenberger auf Dschungel-Gerüchte!

Daniela Katzenberger (36) ist aus dem deutschen TV kaum mehr wegzudenken! Die gebürtige Ludwigshafenerin begeisterte ihre Fans in der Vergangenheit bereits in Sendungen wie Goodbye Deutschland, Promi Shopping Queen oder auch The Masked Singer. Zurzeit gewährt sie in ihrer eigenen Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" Einblicke in ihren Alltag. Kein Wunder, dass da auch jedes Jahr Gerüchte über eine mögliche Dschungelcamp-Teilnahme aufkommen. Auf diese Spekulationen hat Daniela jetzt aber eine gewohnt humorvolle Antwort parat!

Auf ihrem Instagram-Profil äußert sich die stolze Familienmutter jetzt zu dem Getuschel um ihre möglichen TV-Jobs. "Dschungelcamp, 'Let's Dance' und Playboy... Jedes Jahr die gleichen Anfragen. Ich habe die Auswahl zwischen: Busch, Boogie-Woogie oder Busen", scherzt die Kultblondine und lacht: "Ich könnte ja auch einfach nackt im Dschungelcamp Samba tanzen. Dann hätte ich alle drei Sachen auf einmal abgefrühstückt."

Dani wäre nicht das erste Mitglied ihrer Familie, das sich den Herausforderungen im Dschungelcamp stellt – im Gegenteil! Sowohl ihre Mutter Iris Klein (56) als auch ihr Mann Lucas Cordalis (56) saßen in der Vergangenheit bereits am berühmt-berüchtigten Lagerfeuer. Ihre Halbschwester Jennifer Frankhauser (30) gewann das Format 2018 sogar.

