Endlich erholt: Jamie Foxx genießt ein Dinner mit Freunden

Jamie Foxx (55) hat sich zurückgekämpft! Hinter dem Schauspieler liegen intensive Monate: Im April war er wegen eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wochenlang war unklar gewesen, wie es um den Texaner gestanden hatte, bis nach und nach einige Updates eintrudelten. Zuletzt wirkte es ganz so, als sei er wieder ziemlich fit. Und auch neue Fotos zeigen: Jamie genießt das Leben wieder in vollen Zügen!

Am Samstagabend ging es für den 55-Jährigen mal wieder unter Menschen: Gemeinsam mit einigen Freunden besuchte er das Restaurant Nobu in Los Angeles, wie Fotos von Daily Mail zeigen. In einer coolen orangefarbenen Jacke entspannte Jamie in dem beliebten Schuppen – von einem wochenlangen Krankenhausaufenthalt ist auf diesen Aufnahmen nichts zu sehen.

Aber geht es Jamie wirklich wieder so gut? Seine Freunde sind allem Anschein nach ziemlich besorgt um den "Ray"-Darsteller. "Jamie ist beinahe gestorben und war seitdem nicht mehr er selbst", erklärte ein Insider kürzlich.

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, 2022

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de