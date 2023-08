Trennungsdrama: Belästigte Britney Spears' Ex etwa Frauen?

Schwere Vorwürfe gegen Sam Asghari (29)! Erst vor wenigen Tagen gab der Schauspieler bekannt, dass er sich von Britney Spears (41) nach nur einem Jahr Ehe scheiden lässt. Den Grund der Trennung halten er und die Musikerin bislang geheim, doch Insider behaupten, dass die "Toxic"-Interpretin ihren Noch-Ehemann geschlagen und betrogen haben soll. Jetzt werden auch erstmals schwere Anschuldigen gegen Sam erhoben: Er soll fremde Frauen belästigt haben!

In ihrer Instagram-Story berichtet Ashley Franke von ihrer Begegnung mit dem 29-Jährigen. "Sam war einer meiner persönlichen Trainer, als ich bei RPT in Beverly Hills trainiert habe. Er hat [Britney] während ihrer gesamten Beziehung betrogen, auch als sie geheiratet haben", schreibt sie. Zudem erzählt Ashley, dass der Schauspieler sie sexuell belästigt habe. Er soll ihr unter anderem unerwünscht Fotos von sich zugesendet haben und ihr Sex mit ihm in der Dusche des Fitnessstudios angeboten haben. Aufgrund der Belästigung habe Ashley schlussendlich auch das Gym gewechselt.

Die Mutter eines Sohnes soll aber nicht die einzige Frau gewesen sein, der Sam zu nahe getreten ist. Ashley teilt im Netz Nachrichten mehrerer Frauen, die angeblich ebenfalls von dem gebürtigen Iraner belästigt wurden. Ob die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen, ist bislang jedoch noch unklar. Sam hat sich noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert.

Getty Images Sam Asghari im November 2022

Getty Images Sam Asghari im Oktober 2019

Getty Images Sam Asghari im März 2022

