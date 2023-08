Tom Bradys Doppelgänger: Sohn Jack ist 16 Jahre alt geworden

Tom Brady (46) feiert seinen Sohn! Der einstige NFL-Star hat nicht nur zwei Kinder mit seiner Ex Gisele Bündchen (43). Auch mit seiner Ex Bridget Moynahan (52) hat er einen Sohn. 2007 kam der gemeinsame Sohn Jack (16) zur Welt – nach der Trennung des Sportlers und der Schauspielerin. Nun sind es schon 16 Jahre her, dass der Teenie das Licht der Welt erblickt hatte. An Jacks Ehrentag findet sein Papa Tom rührende Worte!

Auf seinem Instagram-Profil teilt er ein paar Schnappschüsse mit dem 16-Jährigen – darunter schreibt Tom: "16 Jahre mit dem süßesten, nettesten, liebevollsten Sohn, Bruder, Freund und Teamkollegen, den sich Eltern nur wünschen können." Neben den lieben Worten sticht aber vor allem ein Selfie mit Jack heraus. Denn den Fans fällt auf, dass die beiden sich total ähnlich sehen. "Der Sohn von Tom Brady sieht mehr wie Tom Brady aus als Tom Brady selbst", kommentiert ein Fan scherzhaft.

Aber nicht nur Tom, sondern auch Gisele denkt an Jack. Sie postet ebenfalls Bilder mit ihrem Stiefsohn und widmet ihm liebe Zeilen: "Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben und ich werde immer für dich da sein, egal, was passiert. Ich liebe dich so sehr!"

