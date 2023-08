Kann sich Yvonne Woelke eine Versöhnung mit Iris vorstellen?

Könnten Iris Klein (56) und Yvonne Woelke (41) das Kriegsbeil bald begraben? Die Schauspielerin soll Anfang des Jahres mit Peter Klein (56), dem Mann der Influencerin, angebandelt haben. Seitdem liefern sich die Noch-Eheleute, aber auch die beiden Frauen untereinander eine öffentliche Schlammschlacht. Erst vor wenigen Wochen hatte Yvonne erneut gegen Iris gehetzt – dieses Mal wegen ihrer neuen Beziehung. Doch könnte es bald vielleicht zur Versöhnung kommen?

In ihrer Instagram-Story gab Yvonne preis, dass sie es nicht ausschließt, sich irgendwann mit Iris zu vertragen. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt", schrieb sie. Mit Peter und Iris' einst gemeinsamen Hunden scheint sich die gebürtige Berlinerin zumindest schon mal gut zu verstehen. Auf die Frage eines Followers, ob sie die Vierbeiner mögen, antwortete sie: "Ich denke schon. Ich mag die beiden." Sie würden super hören und seien sehr süß.

Aktuell sind Yvonne und Peter zusammen bei Wettkampf in 4 Wänden in TV zu sehen. Dass die Dreharbeiten inzwischen abgeschlossen sind, findet die Moderatorin sehr traurig. "Es hat Mega-Spaß gemacht." Sie könne sich aber vorstellen, in Zukunft häufiger mit dem gelernten Maler vor der Kamera zu stehen.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Juni 2023

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

