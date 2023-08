Schon wieder verletzt: Peter Althof musste operiert werden

Peter Althof (68) hat gerade offenbar eine Pechsträhne. Erst vor wenigen Monaten war der Promi-Bodyguard beim Versuch, einen Ast abzusägen, von einer Leiter gestürzt. Er fiel mehrere Meter in die Tiefe, die Folge: ein Bänderriss. Peter musste zunächst auf Krücken laufen, schien sich aber zuletzt gut von dem Unfall erholt zu haben. Doch nun hat es ihn wieder erwischt – sogar eine OP war notwendig!

Vier Tage vor seinem 68. Geburtstag war Peter Golf spielen. "Noch vor dem ersten Loch bin ich mit dem linken Fuß an einer Lehmstelle ausgerutscht", berichtete der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer Bild. An sich sei das nicht schlimm – er sei mit seiner Schulter jedoch genau auf einen Ast gefallen: "Ich habe es schon richtig knacken hören." Der Arzt habe bei ihm daraufhin einen doppelten Bänderriss festgestellt. Auch die Sehnen und die Rotatorenmanschette seien geschädigt. Am Dienstag wurde er operiert.

Doch einen Tag vor dem Eingriff verletzte sich Peter auch noch am Fußgelenk. Als sein Hund einem Eichhörnchen hinterherrennen wollte, wickelte sich die drei Meter lange Leine um seinen linken Knöchel und schnitt sich ins Fleisch. Trotz allem scherzte der gebürtige Nürnberger: "Da rentiert sich der Klinikaufenthalt wenigstens." Die OP habe er so weit gut überstanden.

RTL Peter Althof im Dschungelcamp 2022

Instagram / CsOsbHHN7GkpZJsC0J18RF_rAEJH9WO6ULLjrM0 Peter Althof im September 2023 in Nürnberg

Dschungelcamp, RTL Peter Althof im Dschungelcamp

